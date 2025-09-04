$41.360.01
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
путін заявив про ефективну комунікацію з посланником США щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Російський диктатор володимир путін заявив, що американський посланник Стів Віткофф точно передав позицію кремля Дональду Трампу. Він вважає їхню комунікацію ефективною, попри критику.

путін заявив про ефективну комунікацію з посланником США щодо війни в Україні

російський диктатор володимир путін заявив, що американський посланник Стів Віткофф точно передав позицію кремля Дональду Трампу після зустрічей. Тож він вважає їх комунікацію більш ніж ефективною. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Той факт, що він точно та об'єктивно доводить до нас позицію американського керівництва, став для мене абсолютно очевидним під час дискусій в Анкоріджі

- зазначив диктатор.

За словами путіна, Віткофф "досить надійно" доніс до Трампа позицію російської сторони під час переговорів в Анкориджі. Він наголосив, що критикують посланника ті, кому не подобається позиція Трампа.

Віткофф раніше повідомив, що під час саміту на Алясці путін і Трамп обговорювали можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. кремль ці слова не підтвердив, що викликало питання про трактування домовленостей.

Те, що ми з паном Віткоффом обговорювали, ми підтвердили все це повністю в присутності президента Трампа, і він не заперечував, що це його позиція

 - сказав путін на прес-конференції в Пекіні. 

Водночас путін під час пресконференції заявив, що не виключає взаємозгоди щодо гарантій безпеки, але продовжує наполягати на безкомпромісних вимогах припинення повномасштабної війни проти України.

Він також сказав, що США прислухаються  до позиції москви та з’являється "взаємне розуміння".

Нагадаємо

Нещодавно Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Єрмак поінформував щодо російських воєнних злочинів, зокрема, нещодавніх ударів по Києву, де загинуло понад 20 людей, серед яких були діти.

Також, як стало відомо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Bloomberg
НАТО
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Париж
Сполучені Штати Америки
Київ