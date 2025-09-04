путін заявив про ефективну комунікацію з посланником США щодо війни в Україні

російський диктатор володимир путін заявив, що американський посланник Стів Віткофф точно передав позицію кремля Дональду Трампу після зустрічей. Тож він вважає їх комунікацію більш ніж ефективною. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Той факт, що він точно та об'єктивно доводить до нас позицію американського керівництва, став для мене абсолютно очевидним під час дискусій в Анкоріджі - зазначив диктатор.

За словами путіна, Віткофф "досить надійно" доніс до Трампа позицію російської сторони під час переговорів в Анкориджі. Він наголосив, що критикують посланника ті, кому не подобається позиція Трампа.

Віткофф раніше повідомив, що під час саміту на Алясці путін і Трамп обговорювали можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. кремль ці слова не підтвердив, що викликало питання про трактування домовленостей.

Те, що ми з паном Віткоффом обговорювали, ми підтвердили все це повністю в присутності президента Трампа, і він не заперечував, що це його позиція - сказав путін на прес-конференції в Пекіні.

Водночас путін під час пресконференції заявив, що не виключає взаємозгоди щодо гарантій безпеки, але продовжує наполягати на безкомпромісних вимогах припинення повномасштабної війни проти України.

Він також сказав, що США прислухаються до позиції москви та з’являється "взаємне розуміння".

Нагадаємо

Нещодавно Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Єрмак поінформував щодо російських воєнних злочинів, зокрема, нещодавніх ударів по Києву, де загинуло понад 20 людей, серед яких були діти.

Також, як стало відомо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.

Обмін територіями, якого ніхто не обіцяв: як Віткофф заплутав усіх дезінформацією після зустрічі з путіним