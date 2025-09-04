путин заявил об эффективной коммуникации с посланником США по войне в Украине

российский диктатор владимир путин заявил, что американский посланник Стив Уиткофф точно передал позицию кремля Дональду Трампу после встреч. Поэтому он считает их коммуникацию более чем эффективной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Тот факт, что он точно и объективно доводит до нас позицию американского руководства, стал для меня абсолютно очевидным во время дискуссий в Анкоридже - отметил диктатор.

По словам путина, Уиткофф "достаточно надежно" донес до Трампа позицию российской стороны во время переговоров в Анкоридже. Он подчеркнул, что критикуют посланника те, кому не нравится позиция Трампа.

Уиткофф ранее сообщил, что во время саммита на Аляске путин и Трамп обсуждали возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. кремль эти слова не подтвердил, что вызвало вопросы о трактовке договоренностей.

То, что мы с господином Уиткоффом обсуждали, мы подтвердили все это полностью в присутствии президента Трампа, и он не отрицал, что это его позиция - сказал путин на пресс-конференции в Пекине.

В то же время путин во время пресс-конференции заявил, что не исключает взаимопонимания относительно гарантий безопасности, но продолжает настаивать на бескомпромиссных требованиях прекращения полномасштабной войны против Украины.

Он также сказал, что США прислушиваются к позиции москвы и появляется "взаимное понимание".

Напомним

Недавно Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со Стивом Уиткоффом. Ермак проинформировал о российских военных преступлениях, в частности, недавних ударах по Киеву, где погибло более 20 человек, среди которых были дети.

Также, как стало известно, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.

