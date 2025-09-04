путин заявил об эффективной коммуникации с посланником США по войне в Украине

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 сентября, 17:28 • 16046 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 26168 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 22136 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 22428 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 42022 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22829 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24300 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22596 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24591 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46796 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
76%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 257296 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 248555 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 245532 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 239737 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 354 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 14959 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 42022 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 32802 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46796 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 43588 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марселу Ребелу де Соуза
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto19:15 • 2352 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 7488 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 11984 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 29243 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 42291 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
ТикТок

путин заявил об эффективной коммуникации с посланником США по войне в Украине

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Российский диктатор владимир путин заявил, что американский посланник Стив Уиткофф точно передал позицию кремля Дональду Трампу. Он считает их коммуникацию эффективной, несмотря на критику.

путин заявил об эффективной коммуникации с посланником США по войне в Украине

российский диктатор владимир путин заявил, что американский посланник Стив Уиткофф точно передал позицию кремля Дональду Трампу после встреч. Поэтому он считает их коммуникацию более чем эффективной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Тот факт, что он точно и объективно доводит до нас позицию американского руководства, стал для меня абсолютно очевидным во время дискуссий в Анкоридже

- отметил диктатор.

По словам путина, Уиткофф "достаточно надежно" донес до Трампа позицию российской стороны во время переговоров в Анкоридже. Он подчеркнул, что критикуют посланника те, кому не нравится позиция Трампа.

Уиткофф ранее сообщил, что во время саммита на Аляске путин и Трамп обсуждали возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. кремль эти слова не подтвердил, что вызвало вопросы о трактовке договоренностей.

То, что мы с господином Уиткоффом обсуждали, мы подтвердили все это полностью в присутствии президента Трампа, и он не отрицал, что это его позиция

 - сказал путин на пресс-конференции в Пекине. 

В то же время путин во время пресс-конференции заявил, что не исключает взаимопонимания относительно гарантий безопасности, но продолжает настаивать на бескомпромиссных требованиях прекращения полномасштабной войны против Украины.

Он также сказал, что США прислушиваются  к позиции москвы и появляется "взаимное понимание".

Напомним

Недавно Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со Стивом Уиткоффом. Ермак проинформировал о российских военных преступлениях, в частности, недавних ударах по Киеву, где погибло более 20 человек, среди которых были дети.

Также, как стало известно, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.

Обмен территориями, которого никто не обещал: как Виткофф запутал всех дезинформацией после встречи с Путиным29.08.25, 02:04 • 5349 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
НАТО
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Париж
Соединённые Штаты
Киев