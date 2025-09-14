путін тримається за таких же, як він: геронтократія в росії посилюється - The Times

російський диктатор володимир путін, якому цього року виповниться 73 роки, тримається за таких же старих чиновників і військових, як і він сам. Водночас російський режим все більше дрейфує у бік геронтократії, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Нещодавно голові російського генерального штабу валерію герасимову виповнилось 70 років. Він очолює генштаб російської армії вже 13 років, але путін не поспішає звільняти його, нагадує видання.

Також зазначається, що герасимов виконує усі накази путіна, і не захищає інтереси військових перед найвищим командуванням. Водночас для путіна важлива лояльність, а не компетентність в його оточенні, тому він і триматиметься за герасимова до останнього, пише The Times.

Додатково

Геронтократія - це форма управління державою, де влада належить людям, що за віком перевищують основний вік працездатного населення країни. Дана форма правління існувала в Радянському Союзі, а також у деяких країнах, що виникли на його місці після розпаду в 1991 році.

Крім того, геронтократія існувала у так званих країнах "народної демократії" та державах "соціалістичного табору" - у деяких з них вона існує і досі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час російсько-білоруських навчань "захід-2025" володимир путін і олександр лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.