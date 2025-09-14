$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 7884 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 18236 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 50068 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 84888 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 71174 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 77834 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42479 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 76865 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 70028 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39942 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
путін тримається за таких же, як він: геронтократія в росії посилюється - The Times

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російський диктатор, якому виповниться 73 роки, зберігає на посадах старих чиновників і військових, що свідчить про дрейф режиму до геронтократії. Голова генштабу валерій герасимов, якому виповнилося 70 років, залишається на посаді 13 років через лояльність до путіна.

путін тримається за таких же, як він: геронтократія в росії посилюється - The Times

російський диктатор володимир путін, якому цього року виповниться 73 роки, тримається за таких же старих чиновників і військових, як і він сам. Водночас російський режим все більше дрейфує у бік геронтократії, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Нещодавно голові російського генерального штабу валерію герасимову виповнилось 70 років. Він очолює генштаб російської армії вже 13 років, але путін не поспішає звільняти його, нагадує видання.

Також зазначається, що герасимов виконує усі накази путіна, і не захищає інтереси військових перед найвищим командуванням. Водночас для путіна важлива лояльність, а не компетентність в його оточенні, тому він і триматиметься за герасимова до останнього, пише The Times.

Додатково

Геронтократія - це форма управління державою, де влада належить людям, що за віком перевищують основний вік працездатного населення країни. Дана форма правління існувала в Радянському Союзі, а також у деяких країнах, що виникли на його місці після розпаду в 1991 році.

Крім того, геронтократія існувала у так званих країнах "народної демократії" та державах "соціалістичного табору" - у деяких з них вона існує і досі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час російсько-білоруських навчань "захід-2025" володимир путін і олександр лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
The Times