российский диктатор владимир путин, которому в этом году исполнится 73 года, держится за таких же старых чиновников и военных, как и он сам. В то же время российский режим все больше дрейфует в сторону геронтократии, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Подробности

Недавно главе российского генерального штаба валерию герасимову исполнилось 70 лет. Он возглавляет генштаб российской армии уже 13 лет, но путин не спешит увольнять его, напоминает издание.

Также отмечается, что герасимов выполняет все приказы путина, и не защищает интересы военных перед высшим командованием. В то же время для путина важна лояльность, а не компетентность в его окружении, поэтому он и будет держаться за герасимова до последнего, пишет The Times.

Дополнительно

Геронтократия - это форма управления государством, где власть принадлежит людям, которые по возрасту превышают основной возраст трудоспособного населения страны. Данная форма правления существовала в Советском Союзе, а также в некоторых странах, возникших на его месте после распада в 1991 году.

Кроме того, геронтократия существовала в так называемых странах "народной демократии" и государствах "социалистического лагеря" - в некоторых из них она существует и до сих пор.

