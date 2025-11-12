путін дозволив Citigroup продати свій російський банк компанії Renaissance Capital
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін підписав указ, який відкриває американській фінансовій корпорації Citigroup Inc. можливість продати свій російський банк інвесткомпанії Renaissance Capital. Це рішення стало частиною процесу виходу західних банків з російського ринку після початку війни в Україні. Про це повідомляє Bloomber, пише УНН.
Деталі
Оприлюднений у середу урядовий документ підтверджує, що кремль надав офіційний дозвіл на продаж російських активів Citigroup. Інших деталей угоди, включно з сумою чи термінами передачі, указ не містить.
Ще в серпні 2022 року Citigroup оголосила про припинення споживчих і комерційних банківських операцій у росії, мотивуючи це вторгненням кремля в Україну.
Після початку повномасштабної війни путін запровадив спеціальний порядок погодження угод для компаній із "недружніх країн". Відповідна урядова комісія встановила суворі вимоги – від заниження вартості активів до обов’язкових платежів у російський бюджет.
Таким чином, дозвіл Citigroup на продаж російського підрозділу свідчить про продовження контрольованого виходу західних банків із ринку рф під умовами кремля.
