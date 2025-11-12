Путин разрешил Citigroup продать свой российский банк компании Renaissance Capital
Киев • УНН
Путин подписал указ, разрешающий американской Citigroup продать свой российский банк инвесткомпании Renaissance Capital. Это решение является частью выхода западных банков с российского рынка после начала войны в Украине.
Подробности
Обнародованный в среду правительственный документ подтверждает, что кремль предоставил официальное разрешение на продажу российских активов Citigroup. Других деталей сделки, включая сумму или сроки передачи, указ не содержит.
Еще в августе 2022 года Citigroup объявила о прекращении потребительских и коммерческих банковских операций в россии, мотивируя это вторжением кремля в Украину.
После начала полномасштабной войны путин ввел специальный порядок согласования сделок для компаний из "недружественных стран". Соответствующая правительственная комиссия установила строгие требования – от занижения стоимости активов до обязательных платежей в российский бюджет.
Таким образом, разрешение Citigroup на продажу российского подразделения свидетельствует о продолжении контролируемого выхода западных банков с рынка рф под условиями кремля.
