Психолог дала поради, як батькам допомогти своїй дитині під час карантину

“Через закриття виховних та навчальних закладів діти залишаються вдома, а школярі перейшли на віддалене навчання. Режим, до якого діти звикли, порушений, прогулянки з друзями заборонені, відвідування гуртків і секцій також неможливе. При цьому, діти 24 години на добу опиняються під пильним наглядом і контролем своїх батьків. Проблемою карантину є необхідність одночасного перебування в різних статусах, коли, перебуваючи вдома, дорослі продовжують виконувати свої професійні обов'язки, працюючи віддалено, і при цьому повинні поєднувати сімейні та батьківські обов'язки”, - розповіла Наталія Бугайова.

Вона зазначила, що діти чутливі до будь-яких змін, а ситуація з карантином може спровокувати у них появу занепокоєння, тривоги, страхів і дратівливості.

“Маленькі діти можуть вередувати і вимагати до себе підвищеної уваги. Деякі батьки, проявляючи надмірну турботу про дитину, йдуть у неї на поводу, дозволяючи їй майже весь вільний час проводити у віртуальному просторі, аби дитина була чимось зайнята. Інші вважають, що дитина зобов'язана весь час вчитися і, тим самим, позбавляють її елементарного відпочинку. Слід пам'ятати, що надмірне перебування у віртуальному просторі може привести до інформаційних перевантажень і розвитку залежної поведінки, а недотримання режиму праці і відпочинку – до емоційного і фізичного виснаження дитини”, - додала Наталія Бугайова.

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За словами психолога, щоб не вийти зі звичного режиму, необхідно створити розпорядок дня для всіх членів сім'ї і дотримуватися його. Краще дотримуватись того режиму дня, який був раніше, - вставати та лягати в той самий час. Це допоможе адаптуватись до карантину, дисциплінує, дасть відчуття стабільності і допоможе впоратись з тривогою.

“Потрібно виділити для всіх членів сім'ї особистий простір і час, коли кожен може бути наданий сам собі. Для маленьких дітей - це тиха година, а для дорослих – можливість відпочити або зайнятися своїми справами”, - зазначила Наталія Бугайова.

Психолог додала, що під час карантину батькам потрібно подбати і про себе, адже емоційний стан дорослих передається дітям.

“Тому батькам важливо зберігати спокій і розподіляти власний час так, щоб його вистачало не тільки для роботи і побутових справ, але також для саморозвитку й відпочинку. Інформаційне перевантаження психіки небажано ні для дорослих, ні, тим більше, для дітей. Не варто приховувати від дітей ситуацію з коронавірусом, але те, що відбувається, слід пояснювати дитині відповідно до її віку”, - розповіла Наталія Бугайова.

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Вона радить розповісти дитині про коронавірус спокійним тоном та зрозумілою мовою, без залякувань. Також дітям потрібно дати чіткі інструкція, як себе треба вести, щоб не захворіти.

“Необхідно навчити дітей правилам гігієни відповідно до вимог при пандемії. Оскільки карантинні заходи в тій чи іншій мірі збережуться ще на деякий час, бажано сформувати у дитини звичку не чіпати на вулиці руками обличчя, рот, очі, правильно мити руки і користуватися санітайзером. Це можна зробити в ігровій формі. Усі члени сім'ї протягом дня можуть спостерігати один за одним і, в разі дотику кого-небудь до свого обличчя, нараховувати штрафні бали. Переможцем вважається той, хто набере найменше число штрафних балів”, - зазначила Наталія Бугайова.

Психолог також згадала про складнощі з дистанційним навчанням.

“Необхідно правильно організувати навчальний процес, виділити місце для занять і забезпечити тишу, щоб не заважати дитині ні коли вона взаємодіє з вчителями онлайн, ні коли готує домашні завдання. Дитина повинна працювати самостійно, але при необхідності мати можливість звернутися до дорослих за допомогою”, - радить Наталія Бугайова.

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Вона зазначила, що школярам необхідне спілкування з однолітками, однак потрібно не лише контактувати з друзями через Інтернет, а й спілкуватись по телефону.

“Зараз гарний час для того, щоб дати дітям можливість для творчого самовираження. У віртуальному просторі є безліч онлайн-курсів з вивчення іноземних мов, малювання, ліплення, анімації, співу, програмування, дизайну й таке інше. При цьому не слід забувати, що дитині необхідна рухова активність. Це може бути щоденна фіззарядка, яку слід робити всією сім'єю, оскільки саме особистий приклад є найбільш переконливим. Залучайте дитину до допомоги по дому, щоб вона відчувала свою значимість, і обов'язково хваліть за виконану роботу. Добре, якщо дитина сама стежить за підтриманням порядку у власній кімнаті, це формує самостійність і дисциплінує. Під час відпочинку можна запропонувати пограти в гру, яка вимагає фізичної активності. Опис таких ігор у великій кількості представлений в Інтернеті”, - запропонувала Наталія Бугайова.

За її словами, потрібно привчати маленьких дітей проводити час самостійно. Для цього можна почати грати з ними в якусь гру, а потім залишити дитину одну, зіславшись на необхідність щось зробити. Повернувшись через деякий час, можна дограти разом. Також дитині варто дозволити посидіти і нічого не робити, не потрібно її постійно розважати.

Окрім того, психолог радить проводити певний час усією родиною - спілкуватись, грати в настільні або розвиваючі ігри, дивитися фільми чи слухати музику.

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“Тривале перебування в замкнутому просторі може призводити до виникнення непорозумінь і конфліктів. Батьки повинні розуміти, що залучення дітей у конфлікти дорослих небажано і небезпечно. Діти мають незрілу психіку, їх організм ще формується, тому емоційні перевантаження і стреси здатні привести до серйозних наслідків – підвищеного рівня тривожності, дратівливості, агресивності, порушення сну, появи страхів і розвитку неврозів. Краще взагалі відкласти на інший час вирішення всіх спірних питань, які неможливо вирішити в умовах карантину”, - додала Наталія Бугайова.

Психолог зазначила, що батькам потрібно навчитись слухати свою дитину, прислухатись до її інтересів і тривог, навіть якщо вони здаються несуттєвими.

Нагадаємо, в Україні діють обмежувальні заходи з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції. Зокрема в Україні не працюють школи та дитячі садки. Навчання у більшості закладів освіти здійснюється дистанційно. Також, з ініціативи влади, була запущена Всеукраїнська школа онлайн – з 6 квітня ведуться прямі трансляції уроків з різних предметів для 5-11 класів.

Очікується, що після 11 травня влада поступово почне знімати обмеження, пов’язані з карантином.