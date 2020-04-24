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Шмигаль представив план виходу з карантину: деталі

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів. Про це в Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання",- написав Шмигаль.

Так, повідомляється, що перший етап — це контроль за розповсюдженням, доступність медичних препаратів. Коли протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримується в межах 5%.

Другий етап - це зменшення випадків. Розвантаження медичної системи.

Протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих у країні щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали, стала або зростає.

Третій етап — це вивільнення медичної системи від хворих.

Протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. Заклади охорони здоров’я зайняті пацієнтами з COVID-19менша ніж на 10%.

Четвертий етап — це повний контроль над осередками.

Протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов’язаних між собою випадків щоденно менше, ніж 5 на область.

П’ятий етап — це припинення внутрішньої передачі вірусу.

Поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням зхворювання.

Також зазначається, що лише на четвертому етапі можливе зняття обмежень з метрополітену та всього наземного громадського транспорту.

"Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин до 11 травня.

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