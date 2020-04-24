Шмыгаль представил план выхода из карантина: детали

"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - написал Шмыгаль.

Так, сообщается, что первый этап - это контроль за распространением, доступность медицинских препаратов. Когда в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонения удерживается в пределах 5%.

Второй этап- это уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы.

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, выздоровели, остается прежним или растет.

Третий этап - это разгрузки медицинской системы от больных.

В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с COVID-19 менее чем на 10%.

Четвертый этап - это полный контроль над очагами.

В течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно менее 5 на область.

Пятый этап - это прекращение внутренней передачи вируса.

Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.

Также отмечается, что лишь на четвертом этапе возможно снятие ограничений с метрополитена и всего наземного общественного транспорта.

"Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцам и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", - отметил Шмыгаль.

Напомним, правительство продолжило карантин до 11 мая.