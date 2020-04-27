Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина

"Из-за закрытия воспитательных и учебных заведений дети остаются дома, а школьники перешли на отдаленное обучение. Режим, к которому дети привыкли, нарушен, прогулки с друзьями запрещены, посещение кружков и секций также невозможно. При этом, дети 24 часа в сутки оказываются под пристальным наблюдением и контролем своих родителей. Проблемой карантина является необходимость одновременного пребывания в различных статусах, когда, находясь дома, взрослые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, работая удаленно, и при этом должны сочетать семейные и родительские обязанности", - рассказала Наталья Бугаева.

Она отметила, что дети чувствительны к любым изменениям, а ситуация с карантином может спровоцировать у них появление беспокойства, тревоги, страхов и раздражительности.

"Маленькие дети могут капризничать и требовать к себе повышенного внимания. Некоторые родители, проявляя чрезмерную заботу о ребенке, идут у него на поводу, позволяя ему почти все свободное время проводить в виртуальном пространстве, чтобы ребенок был чем-то занят. Другие считают, что ребенок обязан все время учиться и, тем самым, лишают ее элементарного отдыха. Следует помнить, что чрезмерное пребывание в виртуальном пространстве может привести к информационным перегрузкам и развитию зависимого поведения, а несоблюдение режима труда и отдыха - к эмоциональному и физическому истощению ребенка", - добавила Наталья Бугаева.

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По словам психолога, чтобы не выйти из привычного режима, необходимо создать распорядок дня для всех членов семьи и придерживаться его. Лучше придерживаться того режима дня, который был раньше, - вставать и ложиться в то же время. Это поможет адаптироваться к карантину, дисциплинирует, даст ощущение стабильности и поможет справиться с тревогой.

"Нужно выделить для всех членов семьи личное пространство и время, когда каждый может быть предоставлен сам себе. Для маленьких детей - это тихий час, а для взрослых - возможность отдохнуть или заняться своими делами", - отметила Наталья Бугаева.

Психолог добавила, что во время карантина родителям нужно позаботиться и о себе, ведь эмоциональное состояние взрослых передается детям.

"Поэтому родителям важно сохранять спокойствие и распределять собственное время так, чтобы его хватало не только для работы и бытовых дел, но также для саморазвития и отдыха. Информационная перегрузка психики нежелательна ни для взрослых, ни, тем более, для детей. Не стоит скрывать от детей ситуацию с коронавирусом, но то, что происходит, следует объяснять ребенку в соответствии с его возрастом", - рассказала Наталья Бугаева.

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Она советует рассказать ребенку о коронавирусе спокойным тоном и понятным языком, без запугиваний. Также детям нужно дать четкие инструкции, как себя надо вести, чтобы не заболеть.

"Необходимо научить детей правилам гигиены в соответствии с требованиями при пандемии. Поскольку карантинные мероприятия в той или иной степени сохранятся еще на некоторое время, желательно сформировать у ребенка привычку не трогать на улице руками лицо, рот, глаза, правильно мыть руки и пользоваться санитайзером. Это можно сделать в игровой форме. Все члены семьи в течение дня могут наблюдать друг за другом и, в случае прикосновения кого-нибудь к своему лицу, начислять штрафные баллы. Победителем считается тот, кто наберет наименьшее число штрафных баллов", - отметила Наталья Бугаева.

Психолог также вспомнила о сложности с дистанционным обучением.

"Необходимо правильно организовать учебный процесс, выделить место для занятий и обеспечить тишину, чтобы не мешать ребенку ни когда он взаимодействует с учителями онлайн, ни когда готовит домашние задания. Ребенок должен работать самостоятельно, но при необходимости иметь возможность обратиться к взрослым за помощью", - советует Наталья Бугаева.

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Она отметила, что школьникам необходимо общение со сверстниками, однако нужно не только контактировать с друзьями через Интернет, но и общаться по телефону.

"Сейчас хорошее время для того, чтобы дать детям возможность для творческого самовыражения. В виртуальном пространстве есть множество онлайн-курсов по изучению иностранных языков, рисованию, лепке, анимации, пению, программированию, дизайну и так далее. При этом не следует забывать, что ребенку необходима двигательная активность. Это может быть ежедневная физзарядка, которую следует делать всей семьей, поскольку именно личный пример является наиболее убедительным. Привлекайте ребенка к помощи по дому, чтобы он чувствовал свою значимость, и обязательно хвалите за выполненную работу. Хорошо, если ребенок сам следит за поддержанием порядка в собственной комнате, это формирует самостоятельность и дисциплинирует. Во время отдыха можно предложить поиграть в игру, которая требует физической активности. Описание таких игр в большом количестве представлено в Интернете", - предложила Наталья Бугаева.

По ее словам, нужно приучать маленьких детей проводить время самостоятельно. Для этого можно начать играть с ними в какую-то игру, а затем оставить ребенка одного, сославшись на необходимость что-то сделать. Вернувшись через некоторое время, можно доиграть вместе. Также ребенку следует разрешить посидеть и ничего не делать, не нужно его постоянно развлекать.

Кроме того, психолог советует проводить определенное время всей семьей - общаться, играть в настольные или развивающие игры, смотреть фильмы или слушать музыку.

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"Длительное пребывание в замкнутом пространстве может приводить к возникновению недоразумений и конфликтов. Родители должны понимать, что привлечение детей к конфликтам взрослых нежелательно и опасно. Дети имеют незрелую психику, их организм еще формируется, поэтому эмоциональные перегрузки и стрессы способны привести к серьезным последствиям - повышенному уровню тревожности, раздражительности, агрессивности, нарушению сна, появлению страхов и развитию неврозов. Лучше вообще отложить на другое время решение всех спорных вопросов, которые невозможно решить в условиях карантина", - добавила Наталья Бугаева.

Психолог отметила, что родителям нужно научиться слушать своего ребенка, прислушиваться к его интересам и тревогам, даже если они кажутся несущественными.

Напомним, в Украине действуют ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, в Украине не работают школы и детские сады. Обучение в большинстве учебных заведений осуществляется дистанционно. Также, по инициативе власти, была запущена Всеукраинская школа онлайн - с 6 апреля ведутся прямые трансляции уроков по различным предметам для 5-11 классов.

Ожидается, что после 11 мая власти постепенно начнут снимать ограничения, связанные с карантином.