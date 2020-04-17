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В МОН розповіли про роботу над помилками щодо Всеукраїнської школи онлайн

В МОН розповіли про роботу над помилками щодо Всеукраїнської школи онлайн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Організатори проекту “Всеукраїнської школи онлайн” запускають дворівневий експертний супровід перегляду відео перед його потраплянням в ефір. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Повідомляється, що ще минулого тижня організатори визнали, що проект потребує роботи над помилками. Зокрема, МОН заявило, що помилки, які були допущені в окремих уроках, є прикрим явищем, над яким потрібно працювати.

“У межах проєкту було підготовлено процедуру попереднього експертного перегляду відео, а також залучено експертів, що системно працюють разом із підпорядкованим МОН Українським інститутом розвитку освіти (УІРО. — ред.). Їхнє завдання — на етапі постпродакшну переглядати уроки і вносити свої правки. Однак у зв’язку зі стислими термінами підготовки відео, впродовж першого тижня експертиза не відбувалася”, — пояснив очільник УІРО Вадим Карандій.

Повідомляється, що надалі всі відео, які готуються до ефіру, переглядатимуть експерти перед потраплянням в ефір.

Водночас для того, щоб удосконалити якість відео, процедуру експертизи розширили і зробили дворівневою.

“Реалізовуватись вона має так: на першому етапі працює пул експертів, які допомагають вчителю при підготовці до уроку та присутні на знімальному майданчику під час зйомки. Другий етап — редактори, які долучені до процесу на етапі постпродакшну. Ми сподіваємось, що з наступного тижня нам вдасться запустити вже таку, більш удосконалену, експертизу”, — додав Карандій.

Також повідомляється, що за два тижні проект “Всеукраїнська школа онлайн”, було оприлюднено 392 уроки загальною тривалістю близько 7 тис. 840 хвилин.

“Лише на YouTube МОН їх переглянули майже 6 млн разів”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються руханки та уроки англійської мови.

Нагадаємо, у Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання.

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