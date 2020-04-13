У Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На позачерговому засіданні ВРУ голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що українське суспільство не розуміє, що існує право на помилку і тому почало свій булінг вчителів, які допустилися помилок у відеоуроках “Всеукраїнської школи онлайн”, передає кореспондент УНН.
“Рівно тиждень тому почався наймаштабніший в історії України освітній проект “Всеукраїнська школа онлайн”. Його готували волонтери разом з Офісом Президента, разом з МОН та нашим комітетом. Проект запустили менше ніж за 2 тижні без жодної копійки держбюджету. Більше 40 вчителів стали волонтерами школи і почали записувати відеоуроки для мільйонів дітей, які через карантин були позбавлені можливості доступу до знань”, - сказав Бабак.
За його словами, проект готувався дуже швидко, і перші уроки, які вийшли в понеділок, монтувалися вночі.
“Тому і виникли деякі помилки вчителів під час запису відеоуроків. Але замість слів підтримки цих вчителів суспільство, соціальні мережі, політики та навіть їх колеги, почали висміювати і цькувати. Такий собі суспільний булінг вчителів”, - додав Бабак.
За його словами, українське суспільство думає, що воно не має права на помилку.
“Наші діти бояться зробити помилку, бо вони отримають двійку, бо їх насварить вчитель, бо з них будуть сміятися інші учні і врешті решт вдома їх теж насварять. Саме тому в нашій країні діти дорослішають невпевненими в собі і все життя бояться зробити помилки. І тому в нас так мало підприємців-інноваторів, бо ми боїмося ризикнути і зробити помилку. Бо наше суспільство не толерує помилок”, - наголосив Бабак.
Також він наголосив, що саме така нетолерантність до помилок є однію з фундаметральних хвороб нашого суспільства.
“Але разом з тим ми маємо пишатися іншими рисами українців, здатністю об’єднуватися перед обличчям загроз. І зараз медики і вчителі допомагають державі перед обличчям пандемії”, - підсумував Бабак.
Нагадаємо, 13 квітня, розпочався другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн. МОН оприлюднило розклад занять.