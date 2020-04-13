У Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На позачерговому засіданні ВРУ голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що українське суспільство не розуміє, що існує право на помилку і тому почало свій булінг вчителів, які допустилися помилок у відеоуроках “Всеукраїнської школи онлайн”, передає кореспондент УНН.