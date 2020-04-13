У Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання

ukru
16:58 • 71423 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 144275 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 242321 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 244356 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 243435 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228871 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198612 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185754 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146038 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150170 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153168 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 159111 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138782 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263120 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 71612 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 242322 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 244357 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 243436 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228871 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 71612 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 23416 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138782 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153168 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112723 перегляди
Актуальне
У Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання

У Раді заговорили про суспільний булінг вчителів під час дистанційного навчання

Київ • УНН

 • 24320 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На позачерговому засіданні ВРУ голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що українське суспільство не розуміє, що існує право на помилку і тому почало свій булінг вчителів, які допустилися помилок у відеоуроках “Всеукраїнської школи онлайн”, передає кореспондент УНН.

“Рівно тиждень тому почався наймаштабніший в історії України освітній проект “Всеукраїнська школа онлайн”. Його готували волонтери разом з Офісом Президента, разом з МОН та нашим комітетом. Проект запустили менше ніж за 2 тижні без жодної копійки держбюджету. Більше 40 вчителів стали волонтерами школи і почали записувати відеоуроки для мільйонів дітей, які через карантин були позбавлені можливості доступу до знань”, - сказав Бабак.

За його словами, проект готувався дуже швидко, і перші уроки, які вийшли в понеділок, монтувалися вночі.

“Тому і виникли деякі помилки вчителів під час запису відеоуроків. Але замість слів підтримки цих вчителів суспільство, соціальні мережі, політики та навіть їх колеги, почали висміювати і цькувати. Такий собі суспільний булінг вчителів”, - додав Бабак.

За його словами, українське суспільство думає, що воно не має права на помилку.

“Наші діти бояться зробити помилку, бо вони отримають двійку, бо їх насварить вчитель, бо з них будуть сміятися інші учні і врешті решт вдома їх теж насварять. Саме тому в нашій країні діти дорослішають невпевненими в собі і все життя бояться зробити помилки. І тому в нас так мало підприємців-інноваторів, бо ми боїмося ризикнути і зробити помилку. Бо наше суспільство не толерує помилок”, - наголосив Бабак.

Також він наголосив, що саме така нетолерантність до помилок є однію з фундаметральних хвороб нашого суспільства.

“Але разом з тим ми маємо пишатися іншими рисами українців, здатністю об’єднуватися перед обличчям загроз. І зараз медики і вчителі допомагають державі перед обличчям пандемії”, - підсумував Бабак.

Нагадаємо, 13 квітня, розпочався другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн. МОН оприлюднило розклад занять.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.70
Ethereum
$1,979.48