Другий тиждень Всеукраїнської школи онлайн: МОН оприлюднило розклад
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, 13 квітня, розпочинається другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
"Для того, щоб ви могли ефективно спланувати своє навчання, розповідаємо вам про розклад уроків на YouTube-каналі МОН (http://bit.ly/YouTubeMON), теми, які висвітлюватимуться цього тижня, а також нагадуємо про посилання, де ви завжди зможете знайти потрібні вам уроки", - повідомили у МОН, оприлюднивши розклад.
Однією із новацій цього тижня, як вказано, буде чіткий час виходу кожного уроку.
З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:
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- 1 урок – 10:00
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- 2 урок – 10:30
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- 3 урок (руханка) – 11:00
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- 4 урок – 11:15
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- 5 урок – 11:45
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- 6 урок (руханка) – 12:15
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- 7 урок – 12:30
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"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартували онлайн-уроки для школярів - на тлі карантину через коронавірус.