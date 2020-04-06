В Україні стартували онлайн-уроки для школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект “Всеукраїнська школа онлайн” — уроки з 11 предметів, передає УНН з посиланням на трансляцію на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.
Так, уроки за чітким розкладом транслюють українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Наразі для учнів 5, 6, 7 і 8 класів транслюють уроки англійської мови за різними темами.
У той час, як для учнів 9, 10, 11 класів транслюють уроки української мови за різними темами.
У середньому трансляції дивляться від 3,5 до 8 тисяч школярів.
Як раніше повідомляв УНН, відсьогодні, з 6 квітня, о 10:00, для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить “Всеукраїнська школа онлайн”.