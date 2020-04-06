Сьогодні почне свою роботу "Всеукраїнська школа онлайн"

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Від сьогодні, 6 квітня, о 10:00, для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить “Всеукраїнська школа онлайн”. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці першої леді України Олени Зеленської, передає УНН.