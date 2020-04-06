Від сьогодні в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи

Так, від сьогодні вводиться обов’язкове носіння маски або респіратора в громадських місцях. “Громадське місце — частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)”, — раніше роз’яснили в уряді.

“Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, коли вам потрібно вигуляти домашню тварину або в зв’язку зі службовою необхідністю”, — роз’яснили раніше в Кабміні. Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

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Уряд також ввів вікові обмежувальні заходи. Відтепер дітям до 14 років забороняється виходити на вулицю без супроводу батьків або опікунів. При цьому особи у віці від 60 років і старше віднесені до групи підвищеного ризику. “Люди старше 60 років поки що повинні сидіти вдома. Вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами — крім тих, з якими вони спільно проживають”, — повідомив уряд країни.

При цьому вікові обмеження не поширюються на осіб, які “здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19”, а також забезпечують діяльність “об’єктів критичної інфраструктури”. Тим часом, люди, які перебувають на самоізоляції (крім хворих COVID-19) і про яких нікому подбати, можуть відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які знаходяться на відстані не більше 2 км від місця самоізоляції.

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Відзначається, що всі громадяни повинні мати при собі посвідчення особи державного зразка. Цей захід необхідний для контролю за тими, хто повинен перебувати в самоізоляції чи обсервації.

За дотриманням правил карантину будуть стежити Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачає штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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Зокрема, Уряд у зв’язку з пандемією коронавіруса вирішив також скоротити кількість діючих пунктів пропуску через кордон — до 21. При цьому всі, хто прибувають до України, повинні будуть пройти 14-денну обсервацію. Ця вимога не стосується дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони могли контактувати з інфікованими новим коронавірусом.

Рішення про посилення протиепідемічних і карантинних заходів поширюється на всю країну, однак місцева влада може вживати додаткових заходів. Зокрема, в Києві було вирішено розширити перелік місць, в яких заборонено перебувати без маски або респіратора. В’їзд і виїзд в столиці з понеділка можливий лише через контрольно-пропускні пункти. При цьому на в’їзді в місто в обов’язковому порядку повинен здійснюватися вимір температури у водіїв та пасажирів.

Мер міста Віталій Кличко попередив, що якщо кількість інфікованих буде стрімко зростати, то влада столиці може прийняти рішення про заборону використання приватного транспорту, а також прийняти ряд інших заходів.

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