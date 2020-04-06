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Від сьогодні в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рішення Кабінету міністрів України про посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2 вступило в силу. Від сьогодні, громадянам забороняється пересуватися більш ніж по двоє людей, за винятком випадків, коли здійснюється супровід дітей, передає УНН із посиланням на пресцентр Уряду.

Так, від сьогодні вводиться обов’язкове носіння маски або респіратора в громадських місцях. “Громадське місце — частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)”, — раніше роз’яснили в уряді.

“Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, коли вам потрібно вигуляти домашню тварину або в зв’язку зі службовою необхідністю”, — роз’яснили раніше в Кабміні. Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

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Уряд також ввів вікові обмежувальні заходи. Відтепер дітям до 14 років забороняється виходити на вулицю без супроводу батьків або опікунів. При цьому особи у віці від 60 років і старше віднесені до групи підвищеного ризику. “Люди старше 60 років поки що повинні сидіти вдома. Вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами — крім тих, з якими вони спільно проживають”, — повідомив уряд країни.

При цьому вікові обмеження не поширюються на осіб, які “здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19”, а також забезпечують діяльність “об’єктів критичної інфраструктури”. Тим часом, люди, які перебувають на самоізоляції (крім хворих COVID-19) і про яких нікому подбати, можуть відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які знаходяться на відстані не більше 2 км від місця самоізоляції.

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Відзначається, що всі громадяни повинні мати при собі посвідчення особи державного зразка. Цей захід необхідний для контролю за тими, хто повинен перебувати в самоізоляції чи обсервації.

За дотриманням правил карантину будуть стежити Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачає штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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Зокрема, Уряд у зв’язку з пандемією коронавіруса вирішив також скоротити кількість діючих пунктів пропуску через кордон — до 21. При цьому всі, хто прибувають до України, повинні будуть пройти 14-денну обсервацію. Ця вимога не стосується дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони могли контактувати з інфікованими новим коронавірусом.

Рішення про посилення протиепідемічних і карантинних заходів поширюється на всю країну, однак місцева влада може вживати додаткових заходів. Зокрема, в Києві було вирішено розширити перелік місць, в яких заборонено перебувати без маски або респіратора. В’їзд і виїзд в столиці з понеділка можливий лише через контрольно-пропускні пункти. При цьому на в’їзді в місто в обов’язковому порядку повинен здійснюватися вимір температури у водіїв та пасажирів.

Мер міста Віталій Кличко попередив, що якщо кількість інфікованих буде стрімко зростати, то влада столиці може прийняти рішення про заборону використання приватного транспорту, а також прийняти ряд інших заходів.

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