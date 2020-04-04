Посилення карантину: влада роз’яснила, в яких саме місцях слід перебувати в масці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З 6 квітня запроваджує обов’язкове перебування в захисній масці або респіраторі у громадських місцях у Департаменті комунікацій з громадськістю Кабінету міністрів надали роз’яснення в яких саме місцях слід дотримуватися масочного режиму, повідомляє УНН.
“В Постанові № 211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце — частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)”, — пояснили в уряді.
Водночас, там додали, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.
“Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення „громадське місце“”, — йдеться у повідомленні Департаменту.
Нагадаємо, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.