Посилення карантину: влада роз’яснила, в яких саме місцях слід перебувати в масці

КИЇВ. 4 квітня. УНН. З 6 квітня запроваджує обов’язкове перебування в захисній масці або респіраторі у громадських місцях у Департаменті комунікацій з громадськістю Кабінету міністрів надали роз’яснення в яких саме місцях слід дотримуватися масочного режиму, повідомляє УНН.