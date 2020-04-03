Карантинні обмеження в Україні: що ще заборонено до 24 квітня

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд вніс зміни до постанови № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Зміни загалом стосуються заборони на відвідування певних громадських місць. Про це повідомляє УНН з посиланням на нову редакцію постанови, розміщеної на Урядовому порталі.

“Кабінет Міністрів України постановляє внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215, від 20 березня 2020 р. № 242, від 25 березня 2020 р. № 239 та від 29 березня 2020 р. № 241, зміни, що додаються”, — йдеться у постанові.

Окрім, вже озвучених пунктів про носіння маски та документів у громадських місцях, заборони на пересування групами понад дві особи та відвідування парків, скверів та прибережних зон, постановою також затверджено заборонити до 24 квітня 2020 р.:

— відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово);

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— відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

Проте постановою затверджено дозволити фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину.

Раніше УНН писав, що зміниться при посиленні карантинних заходів в Україні.

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