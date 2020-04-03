Уряд посилив карантинні заходи через коронавірус: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів посилив заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Тепер у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора та документів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
Так, залишається працювати 21 пункт пропуску на державному кордоні.
“Обов’язкова обсервація для всіх осіб, які перетинають державний кордон. Виключення — для працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій; водіїв, членів екіпажів, поїзних і локомотивних бригад”, — написав Криклій.
Також до 24 квітня заборонено:
-
- з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно;
-
- з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
-
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;
-
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
-
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
-
- проведення всіх масових заходів (встановлені винятки);
-
- знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус;
-
- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
-
Повідомляється, що повний перелік заходів буде оприлюднений найближчим часом.
Нагадаємо, що стало відомо, коли і як відбуватиметься послаблення карантинних заходів в Україні.