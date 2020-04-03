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Шмигаль розповів, коли і як відбуватиметься послаблення карантинних заходів в Україні

Київ • УНН

 • 21674 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Якщо в Україні зафіксують динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня розпочнеться поступове послаблення карантинних заходів, що відбуватиметься у кілька етапів. Про це у відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку, паралельно буде відновлюватись рух громадського транспорту”, — розповів прем’єр.

Він зазначив, що це дозволить вже з початку травня почати рестарт економіки, але разом з цим — не означатиме послаблення інших карантинних заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов виступив за посилення карантину, щоб протистояти коронавірусу в Україні

“Оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги буде все одно діяти. Усі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений”, — повідомив Шмигаль, підкресливши, що уряд намагається утримати баланс між карантином та збереженням економіки.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.

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