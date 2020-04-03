Шмигаль розповів, коли і як відбуватиметься послаблення карантинних заходів в Україні

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Якщо в Україні зафіксують динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня розпочнеться поступове послаблення карантинних заходів, що відбуватиметься у кілька етапів. Про це у відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.