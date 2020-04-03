Шмыгаль рассказал, когда и как будет происходить ослабление карантинных мероприятий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Если в Украине зафиксируют динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мероприятий, что будет происходить в несколько этапов. Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Первое, на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта”, — рассказал премьер.
Он отметил, что это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики, но вместе с этим — не означает ослабления других карантинных мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов выступил за усиление карантина, чтобы противостоять коронавирусу в Украине
“Поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будет все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продолжен”, — сообщил Шмыгаль, подчеркнув, что правительство пытается удержать баланс между карантином и сохранением экономики.
Напомним, что в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 — летальные.