Шмыгаль рассказал, когда и как будет происходить ослабление карантинных мероприятий в Украине

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Если в Украине зафиксируют динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мероприятий, что будет происходить в несколько этапов. Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.