Степанов виступив за посилення карантину, щоб протистояти коронавірусу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська влада робить усе залежне, щоб максимально захистити громадян від коронавірусу. Саме тому Кабінет Міністрів посилив карантинні заходи в Україні. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час ток-шоу "Право на владу" 2 квітня, передає УНН.
“Для того, щоб в нас не було іспанського чи італійського сценарію поширення коронавірусу, нам потрібно посилення карантину. Іншого шляху просто не існує”, — заявив Степанов.
За словами Міністра охорони здоров’я, обмежувальні заходи під час карантину стосуватимуться пересування людей на вулиці, відвідування спортивних майданчиків та скверів, заборони масових заходів, тощо. Крім того, як підкреслив Степанов, на вулиці потрібно буде перебувати в засобах індивідуального захисту.
“Жахливі спалахи пандемії в деяких європейських країнах, на мою думку, спричинені тим, що вони занадто зволікали із впровадженням обмежувальних заходів. Тому я одразу казав, що у цій війні із невидимим ворогом потрібно діяти швидко та рішуче”, — резюмував очільник МОЗ.
Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.