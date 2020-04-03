Степанов виступив за посилення карантину, щоб протистояти коронавірусу в Україні

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська влада робить усе залежне, щоб максимально захистити громадян від коронавірусу. Саме тому Кабінет Міністрів посилив карантинні заходи в Україні. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час ток-шоу "Право на владу" 2 квітня, передає УНН.