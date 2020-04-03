Степанов выступил за усиление карантина, чтобы противостоять коронавирусу в Украине

“Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространение коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует”, — заявил Степанов.

По словам Министра здравоохранения, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещение спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобное. Кроме того, как подчеркнул Степанов, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

“Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мер. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно”, — резюмировал глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.