В Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусу, 22 людини - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає УНН.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, йдеться у повідомленні.
"Усього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19 . Загалом 19 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали у МОЗ.
Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня в Україні було зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.