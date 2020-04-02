В Украине зафиксировано 897 случаев коронавируса, 22 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает УНН.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, говорится в сообщении.
"Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - добавили в Минздраве.
Напомним, по состоянию на утро 2 апреля в Украине было зафиксировано уже 804 случая COVID-19.