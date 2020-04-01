Уряд планує посилити карантинні заходи: що заборонять
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабмін планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину, зокрема, заборонити: перебування в громадських місцях без маски, відвідування парків, спортивних та дитячих майданчиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
Так, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:
– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову щодо ефективніших профілактичних немедикаментозних втручань у життя населення під час карантину, зокрема, обмеження відвідування парків та зон відпочинку для літніх людей.