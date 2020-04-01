Уряд планує посилити карантинні заходи: що заборонять

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кабмін планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину, зокрема, заборонити: перебування в громадських місцях без маски, відвідування парків, спортивних та дитячих майданчиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.