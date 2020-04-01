Кабмін ухвалив постанову про додаткові обмеження на період карантину для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд ухвалив постанову щодо ефективніших профілактичних немедикаментозних втручань у життя населення під час карантину, зокрема, обмеження відвідування парків та зон відпочинку для літніх людей. Відповідне рішення підтримали на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"З метою унеможливлення поширенню коронавірусної хвороби передбачається запровадити найефективнішої комбінації профілактичних немедикаментозних втручань – домашня ізоляція, домашній карантин та соціальна дистанція осіб віком старше 60 років. Обмеження відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту", - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Відтак, урядовці підтримали постанову з можливістю доопрацювати її протягом одного дня.
Нагадаємо, за даними дослідження, кількість українців, які бачать реальну загрозу розповсюдженню коронавірусу в країні з початку введення карантину зросла з 73% до 87%.