Майже 90% українців бачать загрозу розповсюдження коронавірусу в країні – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кількість українців, які бачать реальну загрозу розповсюдженню коронавірусу в країні з початку введення карантину зросла з 73% до 87%. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
"Результати опитувань, проведених Соціологічною групою "Рейтинг" (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня), продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів бачать реальною загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні. У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу зросла (з 73% до 87%)", - йдеться у оприлюднених висновках.
Також 51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин.
"41% – протилежної думки. За останні два тижні у цьому питанні думки респондентів майже не змінилися. Відносно частіше про загрозу говорили мешканці західних та центральних регіонів країни та містяни", - зазначають у соцгрупі.
Окрім того, оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-ти бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або ж високий, 34% - середній, 32% – як низький або ж мінімальний.
"Частіше про високий рівень захворюваності говорили мешканці Півдня, містяни, та представники старшої вікової категорії", - зазначається в соцгрупі.
Довідка УНН: в ході дослідження було опитано дві тисячі респондетів віком від 18 і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.