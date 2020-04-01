В Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 49 випадків;
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- Волинська область — 7 випадків;
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- Дніпропетровська область — 9 випадків;
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- Донецька область — 6 випадків;
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- Житомирська область — 5 випадків;
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- Закарпатська область — 1 випадок;
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- Запорізька область — 13 випадків;
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- Івано-Франківська область — 64 випадки;
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- Кіровоградська область — 6 випадків;
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- Київ — 134 випадки;
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- Київська область — 57 випадків;
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- Львівська область — 6 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 12 випадків;
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- Полтавська область — 2 випадки;
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- Рівненська область — 15 випадків;
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- Сумська область — 19 випадків;
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- Тернопільська область — 98 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 1 випадок;
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- Хмельницька область — 3 випадки;
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- Чернівецька область — 104 випадки;
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- Черкаська область — 52 випадки;
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- Чернігівська область — 2 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на вечір 31 березня в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусу.