В Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 49 случаев;
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- Волынская область - 7 случаев;
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- Днепропетровская область - 9 случаев;
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- Донецкая область - 6 случаев;
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- Житомирская область - 5 случаев;
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- Закарпатская область - 1 случай;
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- Запорожская область - 13 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 64 случая;
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- Кировоградская область - 6 случаев;
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- Киев - 134 случая;
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- Киевская область - 57 случаев;
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- Львовская область - 6 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 12 случаев;
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- Полтавская область - 2 случая;
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- Ровенская область - 15 случаев;
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- Сумская область - 19 случаев;
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- Тернопольская область - 98 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 1 случай;
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- Хмельницкая область - 3 случая;
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- Черновицкая область - 104 случая;
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- Черкасская область - 52 случая;
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- Черниговская область - 2 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, на вечер 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавируса.