В Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91899 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103965 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103110 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111289 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100232 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104826 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106547 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131487 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130431 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28400 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 49 случаев;
  • Волынская область - 7 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 случая;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • Киев - 134 случая;
  • Киевская область - 57 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 12 случаев;
  • Полтавская область - 2 случая;
  • Ровенская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 19 случаев;
  • Тернопольская область - 98 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 104 случая;
  • Черкасская область - 52 случая;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, на вечер 31 марта в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавируса.

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