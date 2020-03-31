В Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.
Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, додали в МОЗ.
Нагадаємо, на Буковині померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів.