В Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.
В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, добавили в Минздраве.
Напомним, на Буковине умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов.