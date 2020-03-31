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На Буковині померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів: жінка 1955 р.н. та чоловік 1962 р.н. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"На Буковині сьогодні, 31 березня, померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жінка 1955 року народження потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома.

"30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла", - зазначається у повідомленні.

Чоловіка 1962 року народження госпіталізували до Обласної клінічної лікарні 24 березня.

"З 27 березня недужий був у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього було підтверджено COVID-19. У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет", - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше повідомлялося, що на Буковині у лікарні перебувають двоє людей у тяжкому стані. Ще семеро людей у лікарнях - на неінвазивній вентиляції легень.

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