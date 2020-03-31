На Буковине умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черновицкой области сегодня умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов: женщина 1955 г.р. и мужчина 1962 г.р. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"На Буковине сегодня, 31 марта, умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина 1955 г.р. попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого она три дня лечилась дома.
"30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла", - отмечается в сообщении.
Мужчину 1962 г.р. госпитализировали в Областную клиническую больницу 24 марта.
"С 27 марта больной был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него была подтверждена COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом", - говорится в сообщении.
Добавим, ранее сообщалось, что на Буковине в больнице находятся два человека в тяжелом состоянии. Еще семь человек в больницах - на неинвазивной вентиляции легких.