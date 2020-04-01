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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64718 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76514 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87754 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Почти 90% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране - опрос

Почти 90% украинцев видят угрозу распространения коронавируса в стране - опрос

Киев  •  УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Количество украинцев, которые видят реальную угрозу распространения коронавируса в стране с начала введения карантина выросло с 73% до 87%. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг" (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта), показали, что абсолютное большинство респондентов видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу возросло (с 73% до 87%)", - говорится в обнародованных выводах.

Также 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей.

"41% - противоположного мнения. За последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане", - отмечают в соцгруппе.

Кроме того, оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5-ти балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

"Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители Юга, горожане, и представители старшей возрастной категории", - отмечается в соцгруппе.

Справка УНН: в ходе исследования было опрошено две тысячи респондетов в возрасте от 18 и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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