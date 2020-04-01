Правительство планирует усилить карантинные мероприятия: что запретят

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Кабмин планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина, в частности, запретить: пребывание в общественных местах без маски, посещение парков, спортивных и детских площадок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.