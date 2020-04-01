Правительство планирует усилить карантинные мероприятия: что запретят

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89407 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101259 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103391 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102590 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110728 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100059 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104696 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106506 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Правительство планирует усилить карантинные мероприятия: что запретят

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КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Кабмин планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина, в частности, запретить: пребывание в общественных местах без маски, посещение парков, спортивных и детских площадок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, правительство приняло постановление о более эффективных профилактических медикаментозных вмешательствах в жизнь населения во время карантина, в частности, ограничения посещения парков и зон отдыха для пожилых людей.

Украинские Национальные Новости

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