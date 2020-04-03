В Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 61 випадок;
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- Волинська область — 10 випадків;
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- Дніпропетровська область — 12 випадків;
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- Донецька область — 8 випадків;
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- Житомирська область — 6 випадків;
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- Закарпатська область — 24 випадки;
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- Запорізька область — 22 випадки;
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- Івано-Франківська область — 81 випадок;
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- Кіровоградська область — 15 випадків;
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- Київ — 180 випадків;
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- Київська область — 70 випадків;
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- Львівська область — 13 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 20 випадків;
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- Полтавська область — 5 випадків;
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- Рівненська область — 25 випадків;
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- Сумська область — 30 випадків;
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- Тернопільська область — 114 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 4 випадки;
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- Хмельницька область — 7 випадків;
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- Чернівецька область — 171 випадок;
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- Черкаська область — 55 випадків;
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- Чернігівська область — 5 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на вечір 2 квітня було зафіксовано 897 випадків коронавірусу, 22 людини — померли.