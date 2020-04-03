В Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Facebook.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 61 случай;
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- Волынская область - 10 случаев;
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- Днепропетровская область - 12 случаев;
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- Донецкая область - 8 случаев;
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- Житомирская область - 6 случаев;
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- Закарпатская область - 24 случая;
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- Запорожская область - 22 случая;
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- Ивано-Франковская область - 81 случай;
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- Кировоградская область - 15 случаев;
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- Киев - 180 случаев;
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- Киевская область - 70 случаев;
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- Львовская область - 13 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 20 случаев;
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- Полтавская область - 5 случаев;
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- Ровенская область - 25 случаев;
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- Сумская область - 30 случаев;
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- Тернопольская область - 114 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 4 случая;
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- Хмельницкая область - 7 случаев;
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- Черновицкая область - 171 случай;
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- Черкасская область - 55 случаев;
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- Черниговская область - 5 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Украине на вечер 2 апреля было зафиксировано 897 случаев коронавируса, 22 человека - умерли.