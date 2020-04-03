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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91136 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101687 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103803 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102959 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111109 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100179 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131477 просмотра

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В Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли

В Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли

Киев  •  УНН

 • 33918 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • Киев - 180 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине на вечер 2 апреля было зафиксировано 897 случаев коронавируса, 22 человека - умерли.

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