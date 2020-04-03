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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61403 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71791 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85313 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83553 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103366 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85920 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102671 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130925 просмотра

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Карантин в Украине: что еще запрещено до 24 апреля

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Правительство внесло изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Изменения в общем касаются запрета на посещение определенных общественных мест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новую редакцию постановления, размещенную на Правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет внести в постановление Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "(Официальный вестник Украины, 2020, № 23, ст. 896) - с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета министров Украины от 16 марта 2020 № 215, от 20 марта 2020 № 242, от 25 марта 2020 № 239 и от 29 марта 2020 № 241, прилагаемые", - говорится в постановлении.

Кроме уже озвученных пунктов о ношении маски и документов в общественных местах, запрет на передвижение группами более двух человек и посещение парков, скверов и прибрежных зон, постановлением также утверждено запретить до 24 апреля 2020 г.:

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и заведений, что предоставляют социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих услуги экстренно (кризисно);

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- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;

Однако постановлением утверждено разрешить физическим лицам - предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, временно, на период карантина, вести учет доходов и расходов без использования книг учета доходов и расходов (книг учета доходов), если ведение указанных книг должно начаться после установки карантина, при условии последующего представления такими лицами книг учета доходов и расходов (книг учета доходов), в которые внесены данные о доходах и расходах, полученные (произведенные) ими в течение карантина, для регистрации в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Ранее УНН писал, что изменится при усилении карантинных мероприятий в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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