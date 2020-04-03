Карантин в Украине: что еще запрещено до 24 апреля

"Кабинет министров Украины постановляет внести в постановление Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "(Официальный вестник Украины, 2020, № 23, ст. 896) - с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета министров Украины от 16 марта 2020 № 215, от 20 марта 2020 № 242, от 25 марта 2020 № 239 и от 29 марта 2020 № 241, прилагаемые", - говорится в постановлении.

Кроме уже озвученных пунктов о ношении маски и документов в общественных местах, запрет на передвижение группами более двух человек и посещение парков, скверов и прибрежных зон, постановлением также утверждено запретить до 24 апреля 2020 г.:

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и заведений, что предоставляют социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих услуги экстренно (кризисно);

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- посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;

Однако постановлением утверждено разрешить физическим лицам - предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, временно, на период карантина, вести учет доходов и расходов без использования книг учета доходов и расходов (книг учета доходов), если ведение указанных книг должно начаться после установки карантина, при условии последующего представления такими лицами книг учета доходов и расходов (книг учета доходов), в которые внесены данные о доходах и расходах, полученные (произведенные) ими в течение карантина, для регистрации в контролирующие органы в течение трех месяцев со дня принятия решения об отмене карантина.

Ранее УНН писал, что изменится при усилении карантинных мероприятий в Украине.