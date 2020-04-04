Усиление карантина: власть разъяснила, в каких именно местах следует находиться в маске

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. С 6 апреля вводит обязательное пребывание в защитной маске или респираторе в общественных местах в Департаменте связей с общественностью Кабинета министров предоставили разъяснения в каких именно местах следует соблюдать масочный режим, сообщает УНН.

"В Постановлении № 211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)", - пояснили в правительстве.

В то же время, там добавили, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в  Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"", - говорится в сообщении Департамента.

Напомним, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.

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