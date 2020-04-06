Низка країн обмежила дію Конвенції з прав людини через епідемію, Україні – ні

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська влада поки що не повідомляла генерального секретаря Ради Європи (РЄ) про відступ від окремих статей Європейській конвенції з прав людини (ЄКПЛ) у зв’язку із застосування жорстких карантинних заходів для боротьби з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2. Це випливає з повідомлення, розміщеного на сайті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), передає УНН із посиланням на DW.