В Україні зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у оперативній інформації МОЗ, передає УНН.
“В Україні зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19.
“Загалом 28 людей вже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, — додається у повідомленні.
Протягом доби отримано 83 повідомлення про підтверджені випадки COVID-19 за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів.
Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня МОЗ повідомляв, що в Україні був підтверджений 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.