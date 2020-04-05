В Украине зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в оперативной информации МОЗ, передает УНН.
“В Украине зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.
“В целом 28 человек уже выписаны — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, — добавляется в сообщении.
В течение суток получено 83 сообщения о подтвержденных случаях COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.
Напомним, на утро 5 апреля Минздрав сообщал, что в Украине был подтвержден 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.