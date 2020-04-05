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Голова Єврокомісії: Європа потребує план Маршалла

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен переконана, що бюджету ЄС потрібні масштабні інвестиції. Про це в неділю, 5 квітня, вона написала в гостьовому коментарі в газеті Welt am Sonntag, передає УНН із посиланням на DW.

“Нам потрібен план Маршалла для Європи. Необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі в майбутньому”, — заявила фон дер Ляйен. Голова Єврокомісії впевнена, що Європа незабаром буде знову “твердо стояти на ногах”, а нинішня криза створить відчуття єдності серед європейських націй.

Європа зараз є епіцентром пандемії коронавірусу та найбільше постраждала від нього. За даними агентства AFP, в європейських країнах підтверджено понад 627 тисяч випадків зараження SARS-CoV-2, загинули понад 46 тисяч осіб.

План Маршалла, що передбачав допомогу з боку США в розмірі мільярдів доларів, був прийнятий в 1948 році американським держсекретарем Джорджем Маршаллом. Він допоміг відновити європейську економіку, зруйновану після Другої світової війни.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього у світі на COVID-19 захворіло вже понад 1,2 млн осіб.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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