В Україні зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 32 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Telegram.
"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19 . Загалом 25 осіб вже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось про 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.