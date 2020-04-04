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В Україні зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби

В Україні зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби

Київ • УНН

 • 21907 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 32 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я у Telegram.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19 . Загалом 25 осіб вже одужало — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось про 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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