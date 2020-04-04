В Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Telegram.
“По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. В общем 25 человек уже выписаны — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 1096 случаях коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.