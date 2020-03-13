ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про переміщення епіцентру пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 до європейських країн. Про це Гебреєсус сказав у п'ятницю, 13 грудня, на віртуальній пресконференції в Женеві, повідомляє УНН із посиланням на DW.