ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про переміщення епіцентру пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 до європейських країн. Про це Гебреєсус сказав у п'ятницю, 13 грудня, на віртуальній пресконференції в Женеві, повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Європа тепер стала епіцентром пандемії", - сказав гендиректор ВООЗ.
За його словами, на Європейському континенті зареєстровано більше випадків захворювання і смертей, ніж у решті світу загалом, не рахуючи Китаю. На даний час кожного дня фіксують більше випадків зараження, ніж у Китаї під час піку епідемії, зазначив він.
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Гебреєсус також повідомив, що, за даними ВООЗ, у світі нині налічується понад 130 тисяч випадків зараження коронавірусом, а кількість померлих перевищила 5 тисяч людей.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.