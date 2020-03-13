У МОЗ розповіли про особливості поховання людей померлих від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Рекомендації щодо поховання людей померлих від коронавірусу не є особливими, вони передбачають специфічний режим дезінфекції та захисні засоби для лікарів. Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив Ігор Кузін в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.
“Ці рекомендації (рекомендації ВООЗ щодо поховання людей померлих від коронавірусу, — ред.) є доволі загальними, вони не є специфічними по відношенню до коронавірусу, але вони прописують специфічні режими дезінфекції ... зазвичай вони рекомендують посилений режим дезінфекції і застосування звичайних запобіжних заходів...Тільки дезінфекція та спеціальні захисні засоби, які застосовуються до лікарів, які безпосередньо заподіяні всьому процесі супроводі”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, немає пневмонії CoViD-19.