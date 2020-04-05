Председатель Еврокомиссии: Европа нуждается в плане Маршалла

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60497 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84111 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103132 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102599 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105841 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130907 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130314 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Председатель Еврокомиссии: Европа нуждается в плане Маршалла

Председатель Еврокомиссии: Европа нуждается в плане Маршалла

Киев  •  УНН

 • 22990 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС нужны масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.

“Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем”, — заявила фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет снова “твердо стоять на ногах”, а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и больше всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждено более 627 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тыс. человек.

План Маршалла, который предусматривал помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в мире на COVID-19 заболело уже более 1,2 млн человек.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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