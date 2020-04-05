На COVID-19 у світі захворіло вже понад 1,2 млн осіб

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 64 753 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше смертей зафіксовано в Італії — 15 362 особи, в Іспанії — 11 947, США — 8 488 і Франції — 7 560. У Китаї за весь час поширення вірусу померло 3 330 осіб.

Кількість інфікованих у світі 2 квітня перевалила за 1 млн осіб. Наразі кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 1 202 236 осіб. У свою чергу, одужали 246 457 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (311 544), Іспанія (126 168), яка перегнала Італію (124 632), та посіла друге місце, Німеччина (96 092), Франція (90 848) та Іран (55 743). У Китаї — 82 558 інфікованих.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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